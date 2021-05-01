"Это европейский подход": в Украине объяснили изменение меры пресечения для главного обвиняемого в убийстве Павла Шеремета













Он прокомментировал изменение меры пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на домашний арест.





"Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю судебную систему в том, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах продолжительное время", – сказал Малюська.





По его словам, если в течение полутора-двух лет нет приговора суда, подозреваемого можно выпускать из СИЗО, если он не опасен для общества.





"Очевидно, что суд убедился, что особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения – установить домашний арест", – заявил министр.





На вопрос журналиста, сможет ли Антоненко получить компенсацию от государства, если суд признает его невиновным, Малюська ответил: "Безусловно, есть компенсация за необоснованное содержание в СИЗО. За все время заключения ему может быть выплачена компенсация".





Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 30 апреля отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.



