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"Динамо-Минск": тринадцать игроков, включая Принса, Спунера, Фурха и Козуна, вышли на рынок свободных агентов

01.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тринадцать игроков минского "Динамо" вышли на рынок свободных агентов.





В список вошли форварды Вячеслав Грецкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Александр Павлович, Франсис Паре, Шейн Принс, Райан Спунер и Николай Сытый, а также защитники Дмитрий Знахаренко и Илья Шинкевич плюс вратари Александр Осипков, Дэнни Тэйлор и Доминик Фурх. Данные хоккеисты могут перейти в любой клуб КХЛ без компенсации.
 
 
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