ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕЭК дала Беларуси восемь месяцев для отмены обязательного ассортимента товаров

01.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Евразийский межправсовет на восемь месяцев продлил для Беларуси срок устранения торговых барьеров. Речь идет об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.



Она подчеркнула, что по просьбе Беларуси межправсовет решил продлить до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован стране для устранения данного барьера.

Надеемся, что достигнутые договоренности во время обсуждения этого вопроса будут выполнены всеми участниками», — подчеркнула Малкина.
Ранее Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров. Правительству предложили в течение 30 календарных дней устранить эти нарушения. В ответ МАРТ заявил, что инициирует отмену этого решения. 
  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский межправсовет на восемь месяцев продлил для Беларуси срок устранения торговых барьеров. Речь идет об обязательном ассортименте белорусских товаров в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый поезд "Ласточка" прибыл из Москвы в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by