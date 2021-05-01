Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на Пасху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 мая из-за сильного ветра и дождей, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье в стране будет преобладать облачная погода, на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогноз обещает грозы.

Днем по западу Беларуси во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, по западу на большей части, на остальной территории местами - 15-20 м/с, сообщили синоптики.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от нуля по северу до плюс 10 градусов по югу Беларуси. Днем будет плюс 9-15, по югу от 16 до 21 градуса тепла.

Что говорят народные приметы

Несмотря на неустойчивую погоду, народный сельскохозяйственный календарь называет 1 мая самым благоприятным днем для посева корнеплодов, особенно свеклы и моркови.

"В народе говорили: "На Святого Кузьму сей морковь и бураки". Именно 1 мая считался наиболее благоприятным днем для посева этих корнеплодов", — рассказали Sputnik этнографы.

Есть также старинный сельскохозяйственный ритуал на 1 мая, найденный во время этнографической экспедиции на север Витебской области. "Рано утром, перед тем как приступить к работам в огороде, крестьяне выходили во двор и бросали в колодец медные монеты на удачу. Сделать это нужно было скрытно, остерегаясь "дурного" глаза", — рассказали этнографы.

При этом в народном календаре есть день, когда старались ничего не сажать. "Это так называемый "проклятый" день. 4 мая отмечается день Прокла", — рассказала этнограф. По ее словам, с этим днем в народе связано множество запретов.