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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на Пасху

01.05.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 мая из-за сильного ветра и дождей, сообщили в Белгидромете. 

© Sputnik / Сергей Пятаков
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В воскресенье в стране будет преобладать облачная погода, на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогноз обещает грозы.

Днем по западу Беларуси во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, по западу на большей части, на остальной территории местами - 15-20 м/с, сообщили синоптики.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от нуля по северу до плюс 10 градусов по югу Беларуси. Днем будет плюс 9-15, по югу от 16 до 21 градуса тепла.

Что говорят народные приметы

Несмотря на неустойчивую погоду, народный сельскохозяйственный календарь называет 1 мая самым благоприятным днем для посева корнеплодов, особенно свеклы и моркови.

"В народе говорили: "На Святого Кузьму сей морковь и бураки". Именно 1 мая считался наиболее благоприятным днем для посева этих корнеплодов", — рассказали Sputnik этнографы.

Есть также старинный сельскохозяйственный ритуал на 1 мая, найденный во время этнографической экспедиции на север Витебской области. "Рано утром, перед тем как приступить к работам в огороде, крестьяне выходили во двор и бросали в колодец медные монеты на удачу. Сделать это нужно было скрытно, остерегаясь "дурного" глаза", — рассказали этнографы.

При этом в народном календаре есть день, когда старались ничего не сажать. "Это так называемый "проклятый" день. 4 мая отмечается день Прокла", — рассказала этнограф. По ее словам, с этим днем в народе связано множество запретов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на светлый праздник, в стране в воскресенье ожидается сильный ветер и дожди, в отдельных районах не обойдется без гроз.
 
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