Обвиняемый по «делу Шеремета» вышел на свободу

В Киеве из-под стражи освобожден один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как минимум до 29 июня он будет находиться под домашним арестом.



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30 апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster).

Согласно украинскому законодательству, он должен являться в суд по первому требованию, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Антоненко уверяет, что не имеет никакого отношения к громкому убийству, а также не 29 июня 2021 года незнаком с половиной своих предполагаемых «подельников».

Как сообщалось ранее, следствие считает , что Антоненко не организатор убийства журналиста, а исполнитель по предварительному сговору.

6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства он предупредил, что если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, то будут сделаны кадровые выводы.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;

40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);

26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство , Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

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