ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обвиняемый по «делу Шеремета» вышел на свободу

01.05.2021 11:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Киеве из-под стражи освобожден один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как минимум до 29 июня он будет находиться под домашним арестом.

Обвиняемый по «делу Шеремета» вышел на свободу
Фото liga.net

30 апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster).

Согласно украинскому законодательству, он должен являться в суд по первому требованию, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Антоненко уверяет, что не имеет никакого отношения к громкому убийству, а также не 29 июня 2021 года незнаком с половиной своих предполагаемых «подельников».

Как сообщалось ранее, следствие считает, что Антоненко не организатор убийства журналиста, а исполнитель по предварительному сговору.

6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства он предупредил, что если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, то будут сделаны кадровые выводы.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

  • 48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;
  • 40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);
  • 26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве из-под стражи освобожден один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как минимум до 29 июня он будет находиться под домашним арестом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на Пасху
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by