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Обвиняемый по «делу Шеремета» вышел на свободу
Источник материала: Навiны
В Киеве из-под стражи освобожден один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как минимум до 29 июня он будет находиться под домашним арестом.
30 апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster).
Согласно украинскому законодательству, он должен являться в суд по первому требованию, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.
Антоненко уверяет, что не имеет никакого отношения к громкому убийству, а также не 29 июня 2021 года незнаком с половиной своих предполагаемых «подельников».
Как сообщалось ранее, следствие
6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства он предупредил, что если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, то будут сделаны кадровые выводы.
Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:
Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами
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В Киеве из-под стражи освобожден один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как минимум до 29 июня он будет находиться под домашним арестом.
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