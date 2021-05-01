О попытке «госпереворота»: «Разочарование. Госдеп США покрутил пальцем у виска, и на этом вся реакция»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – об интервью Владимира Макея Euronews.





– Умеет министр произвести впечатление. Потому что в этом интервью он, кажется, совершенно искренне, возмутился тем, что общественное мнение Запада категорически игнорирует историю про заговор. «Почему об этом не говорит западное общественное мнение и СМИ Европы?» – вот, честное слово, он так и сказал. Этими самыми словами.

То есть, получается, белорусские власти своим заговором всерьез надеялись произвести впечатление на западное общественное мнение. Представляли в своем воображении как Times выйдет с аршинными заголовками про 150 джипов и гомельские подвалы. Думали, что эксперты сейчас начнут обсуждать нестыковки в официальной версии, а политики оправдываться.

А белорусским властям же того и надо, чтобы про них говорили. Они как прочитали двадцать лет назад, что плохого пиара не бывает, так до сих пор и верят.

И вдруг такое разочарование. Игнор настолько полный, что никто не посчитал нужным даже критиковать и опровергать. Ну, там госдеп США покрутил пальцем у виска (потому что по протоколу им все-таки положено как-то отреагировать), и на этом вся реакция. Не то что Times, даже Charlie Hebdo не удостоил вниманием. Конечно, властям теперь очень обидно. Потому что: ради кого старались?

Я даже не знаю, стоит ли говорить про уровень внешнеполитической экспертизы, который остался у белорусских властей. Потому что были же какие-то эксперты. Кто-то же вложил им в головы про сияющие перспективы перехвата «информационной повестки».

И если у тебе есть такие эксперты, то тебе уже не нужны никакие враги. Потому что всемирным сионистским заговором людей можно было впечатлить в позапрошлом веке. А сейчас со всеми их интернетами публика пошла балованная.

Я, конечно, понимаю, что сами власти в сионистский заговор не верят. По крайней мере, очень на это надеюсь. Потому что если они сами во все это верят, то следующий логичный шаг для белорусского КГБ – потребовать от пингвинов выдачи рептилоидов, которые затаились во льдах Антарктиды. А где пингвинам взять рептилоидов? (Все образованные люди знают, что рептилоиды прячутся в специальных базах на обратной стороне Луны. Оттуда они посылают невидимые телепатические лучи, от которых, кстати, можно защититься с помощью обычной шапочки из фольги).

Вот, единственно ради сохранения популяции пингвинов, мне хочется надеяться, что белорусские власти все-таки не верят в заговор, а просто хотят убедить в нем окружающих.

Но, по правде говоря, это на самом деле мало что меняет. Потому что даже если ты не веришь в рептилоидов (в смысле в 150 джипов с пулеметами на литовской границе), а только надеешься убедить других – у тебя есть некоторые проблемы с адекватностью восприятия действительности. Или, по крайней мере, те, кого ты пытаешься убедить, могут решить, что у тебя есть проблемы что с адекватностью, что с реальностью.

«Мозг замаху на Лукашэнку». Шчыгельскі адказаў на абвінавачаньне КДБ