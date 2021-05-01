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«Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. <...> Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?» — спросила женщина.

«Если только ты шагаешь, никого не замечаешь — это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности — выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен», — сказал позже Володин, передает «Саратов 24».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Старушка задала Володину вопрос «скажи, умный мужик» о гробовых и газе Женщина также указала на то, что у многих людей дома нет газа.

Володин начал разговор с вопроса: «Вы молодежь воспитываете?» На это старушка ответила утвердительно, добавив, что, «читая лекции», «ругает нынешнюю власть с матерком». «А я и вас ругаю», — обратилась женщина к спикеру Госдумы.По ее словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке! Все? Тебе хватит или еще добавить?» — спросила старушка, на что Володин с улыбкой сказал: «Можно добавить».Женщина также указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа.