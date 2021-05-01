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Старушка задала Володину вопрос «скажи, умный мужик» о гробовых и газе

01.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Старушка задала Володину вопрос «скажи, умный мужик» о гробовых и газе
Кадр из видео
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретил на улице Саратова 90-летнюю пенсионерку, которая в разговоре с ним раскритиковала процентные ставки и попросила его объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые», ниже инфляции. Позже Володин заявил, что поговорил с женщиной, потому что «никого не замечать» для чиновника и политика было бы большой ошибкой. Видеозапись их беседы опубликовал Telegram-канал Baza.

Володин начал разговор с вопроса: «Вы молодежь воспитываете?» На это старушка ответила утвердительно, добавив, что, «читая лекции», «ругает нынешнюю власть с матерком». «А я и вас ругаю», — обратилась женщина к спикеру Госдумы.

По ее словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке! Все? Тебе хватит или еще добавить?» — спросила старушка, на что Володин с улыбкой сказал: «Можно добавить».

Женщина также указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа.

«Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. <...> Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?» — спросила женщина.


«Если только ты шагаешь, никого не замечаешь — это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности — выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен», — сказал позже Володин, передает «Саратов 24».


 
 
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Женщина также указала на то, что у многих людей дома нет газа.
 
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