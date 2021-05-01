Гороскоп на май 2021 для всех знаков Зодиака: что изменится в любви, прибыли и карьере

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Овен

"Если у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью, во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-нибудь ценную находку", - рассказывает Арина.

"В личных отношениях возможны непредвиденные, внезапные нарушения планов. Если не получится овладеть своими эмоциями, то появится желание разорвать отношения либо опередят вас. Постарайтесь пережить этот непростой период с минимальными разрушениями и потерями, а чтобы деструктивные энергии не поглотили вас, то помедитируйте на природе, займитесь творчеством, спортом и чтением книг", - советует астролог.

Телец

"В первой половине месяца проявите предприимчивость и правильно распорядитесь наличными, тогда финансовые инициативы будут успешными, появится оригинальный заработок и сбережения для реализации будущих целей. Удачное время для шопинга и обновления вашего гардероба, так же есть вероятность получить дорогой подарок", - советует Арина Артуровна.

"Для всех Тельцов месяц будет способствовать предвиденью, экспансии и расширению своих горизонтов и своего мышления, что даст существенное продвижение в вашем будущем", - резюмировала эксперт.

Близнецы

"Вдалеке от дома вы сможете обрести душевную гармонию, вдохновение, благоприятно будут проходить лечение и отдых в санаториях. Также вы сможете успешно вести дела с налоговыми, отельно-гостиничным бизнесом, в сфере медицины, косметологии и туризма", - прогнозирует Арина.

"Сконцентрируйтесь на своем развитии, открывайте для себя новые пути и решения в профессии, прислушивайтесь к интуиции, так же подсказка может прийти во сне. Больше времени проводите с ребенком, позаботьтесь о его безопасности, исключите экстремальные виды отдыха. Совместная поездка будет очень полезной, сблизит вас и запомнится надолго", - добавила астролог.

Рак

"В личных отношениях в этот период есть риск деструктивного поведения и мыслей, что может повлечь расставания с любимыми. Если вы уже находитесь в отношениях, не допускайте двусмысленных ситуаций, которые могут ранить партнера и нанести ощутимый психологический удар, подорвать доверие", - пишет Арина.

"Во второй половине месяца проявите максимальное внимание при подписании любых договоров, контрактов, при проведении переговоров и получении важной информации - возможен обман, мошеннические действия. Не исключено, что придется потратиться на партнера. В денежных вопросах проявите выдержку и избегайте ненужных трат - возможны материальные потери в результате непредвиденных обстоятельств", - предупредила астролог.

Лев

"Финансовая сфера будет набирать обороты. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы ждут одержимых своим делом Львов. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных работников. Если вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашему призванию и образованию, не упустите отличный шанс, но делать это лучше всего в первой половине месяца. Также это касается и сделок связанных с недвижимостью и заключения любых бумаг", - говорит Арина.

"Одинокие Львы могут познакомиться с очень влиятельными покровителями, завязать роман с начальником, либо человеком старше вас по возрасту и выше по статусу. В этом месяцы возможны, как и помолвки так и расторжения браков. Так как в существующих отношениях будет высокий риск конфликтов в партнерстве и опасность разводов", - предупредила астролог.

"Можно не опасаться травм, смело осваивайте новые экстремальные виды спорта, будьте в движении и с выплеском адреналина будет выходить вся лишняя и негативная энергия", - подытожила Арина Артуровна.

Дева

"В профессии, творчестве или спорте может быть удачное стечение обстоятельств или неожиданный успех. В этом месяце вы должны проявить себя по максимуму. Вам доверяет начальство и влиятельные лица. Возможно повышение зарплаты, увеличение количества клиентов, хорошие доходы от профессии. Период способствует творческому подходу в деловых вопросах. Будьте готовы отправиться в командировку, возможно она будет вынужденная, но все сложится в итоге хорошо", - прогнозирует астролог.

"Май - время, когда нужно расширять свои горизонты, завязывать деловые или личные контакты с зарубежными партнерами, создавать и развивать совместные проекты", - резюмировала Арина Артуровна.

Весы

"Отличные перспективы по работе и в бизнесе в первой половине месяца, есть все шансы реализовать рабочие планы, не требующие долгой подготовки, и получить при этом неплохой доход", - прогнозирует Арина Артуровна.

"В конце месяца вас могут ожидать сплетни, интриги, проблемные соседи - не поддавайтесь на провокации. Владельцам авто рекомендуется провести технический осмотр и поменять резину, чтоб ситуация не заставила вас врасплох" - резюмировала астролог.

Скорпион

"Возможно, ваш партнер как раз и подталкивает к тому, чтоб вы больше работали и зарабатывали денег. Либо наоборот, вы слишком много провидите времени на работе и у вас могут быть споры на этой почве", - прогнозирует Арина.

"В конце месяца будьте предельно внимательны к своим клиентам, так как могут быть возвраты или срывы контрактов, договоренностей. Отлично буду складываться дела с иностранными партнерами и различные заграничные коллаборации. Проницательность, интуиция и острый аналитический ум помогут вам в решении самых острых проблем", - добавила эксперт.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на май 2021 для всех знаков Зодиака: что изменится в любви, прибыли и карьере Прогнозом на май с нами поделилась астролог Арина Артуровна.