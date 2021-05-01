ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сотрудник банка» предложил перевести 17,2 тысячи на «страховой счет». Белоруска согласилась (видео)

01.05.2021 11:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жительница Орши получила в мессенджере звонок от человека, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя женщины в четырех банках кто-то оформил кредиты, и даже прислал ей отсканированный документ с подписями и печатями. Женщина поверила и лишилась своих денег, сообщает пресс-служба МВД.

Потерпевшую убедили переоформить кредиты, а полученные деньги предложили положить на «страховой счет», который прислал «сотрудник банка» — мол, так деньги будут в безопасности. Женщина догадалась, что ее обманули, но только после перевода мошенникам 17,2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Внимание: сотрудники банков никогда не звонят на мессенджеры и с иностранных номеров, а также никогда не запрашивают полные реквизиты банковских карт и одноразовый код подтверждения транзакций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Орши получила в мессенджере звонок от человека, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя женщины в четырех банках кто-то оформил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретарь минского «Динамо» Строк и специалист по маркетину Селивончик покидают клуб. Он подписывали письмо за новые выборы и против насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by