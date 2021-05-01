«Сотрудник банка» предложил перевести 17,2 тысячи на «страховой счет». Белоруска согласилась (видео)

Источник материала: Onliner

Жительница Орши получила в мессенджере звонок от человека, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя женщины в четырех банках кто-то оформил кредиты, и даже прислал ей отсканированный документ с подписями и печатями. Женщина поверила и лишилась своих денег, сообщает пресс-служба МВД.

Потерпевшую убедили переоформить кредиты, а полученные деньги предложили положить на «страховой счет», который прислал «сотрудник банка» — мол, так деньги будут в безопасности. Женщина догадалась, что ее обманули, но только после перевода мошенникам 17,2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Внимание: сотрудники банков никогда не звонят на мессенджеры и с иностранных номеров, а также никогда не запрашивают полные реквизиты банковских карт и одноразовый код подтверждения транзакций.