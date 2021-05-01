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Хроника дня: профсоюзы провели пикет у посольства США против санкций

01.05.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этим утром пятнадцать отраслевых профсоюзов, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси, потребовали отменить «незаконные экономические санкции» в отношении предприятий страны. Также нам сообщили об автобусах и скоплении людей возле здания федерации. Все главные новости дня будут появляться здесь в формате хроники. Если у вас есть информация, которой хотите поделиться, пишите в наш чат-бот — это анонимно и быстро.

Профсоюзы обратились к США

На сайте 1prof.by появилось обращение профсоюзов «в связи с возобновлением экономических санкций в отношении белорусских предприятий». В обращении профсоюзы и представители трудовых коллективов выступают против санкций США по отношению к предприятиям нефтехимического комплекса: «Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы. И поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств».

Профсоюзы призвали руководство США «отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность».

У здания посольства США прошел пикет

Работники всех отраслей экономики провели пикет у посольства США в Минске, сообщает БЕЛТА. Также агентство приводит фотографии с мероприятия:

Хроника дня: профсоюзы провели пикет у посольства США против санкций

Хроника дня: профсоюзы провели пикет у посольства США против санкций

Хроника дня: профсоюзы провели пикет у посольства США против санкций

(обновляется)

 
Теги: Минск
 
 
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Этим утром пятнадцать отраслевых профсоюзов, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси, потребовали отменить «незаконные экономические санкции» в...
 
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