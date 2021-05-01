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Хроника дня: профсоюзы провели пикет у посольства США против санкций
Источник материала: Onliner
Этим утром пятнадцать отраслевых профсоюзов, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси, потребовали отменить «незаконные экономические санкции» в отношении предприятий страны. Также нам сообщили об автобусах и скоплении людей возле здания федерации. Все главные новости дня будут появляться здесь в формате хроники. Если у вас есть информация, которой хотите поделиться, пишите в наш
Профсоюзы обратились к США
На сайте 1prof.by
Профсоюзы призвали руководство США «отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность».
У здания посольства США прошел пикет
Работники всех отраслей экономики провели пикет у посольства США в Минске,
(обновляется)
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Этим утром пятнадцать отраслевых профсоюзов, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси, потребовали отменить «незаконные экономические санкции» в...
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