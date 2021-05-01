Пресс-секретарь минского «Динамо» Строк и специалист по маркетину Селивончик покидают клуб. Он подписывали письмо за новые выборы и против насилия

Трибуна , оба являются подписантами письма за новые выборы и против насилия. Как уточняет, оба являются подписантами письма за новые выборы и против насилия.





Добавим, что неделю назад Александр написал пост в инстаграм:





«Именно этот год получился самым трудным, как и для абсолютного большинства беларусов. Мы многое пережили, на многое стали смотреть совсем другими глазами, у многих из нас внутренний мир изменился максимально круто, и он больше никогда не будет прежним. Мы все (почти) очень повзрослели.





Тем не менее, в этом круговороте абсолютно разных событий я убедился в одном. Главное – это сохранить свою совесть чистой. Как бы ни было плохо (с). Несмотря ни на что, я рад, что мне это удалось.





Было трудно, а будет еще труднее, но мне грех на что-то жаловаться. Я жив и здоров, поэтому сегодня хочу сказать спасибо всем, кто остается рядом. Берегите себя и своих близких!» – написал Строк.



