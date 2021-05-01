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Кыргызстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана
Источник материала: Партизан
На месте конфликта возобновилась стрельба. Киргизские пограничники сообщили об обстреле домов в селе Арка.
Зона конфликта, фото akipress.org
Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикские военные в субботу, 1 мая, открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка. Об этом
"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что неназыванный представитель пресс-службы ведомства сообщил агентству, что жители села были ранее эвакуированы.
По данным ведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".
"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - подчеркивается в сообщении.
Перед этим погранслужба Кыргызстана зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта. В частности, сообщалось о полном перекрытии дороги в местности Торт-Кочо.
Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран возникла перестрелка. В столкновениях погиб 31 человек. Однако вчера вечером сообщалось, что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.
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На месте конфликта возобновилась стрельба. Киргизские пограничники сообщили об обстреле домов в селе Арка.
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