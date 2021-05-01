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Кыргызстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана

01.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На месте конфликта возобновилась стрельба. Киргизские пограничники сообщили об обстреле домов в селе Арка.


Зона конфликта, фото  akipress.org

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикские военные в субботу, 1 мая, открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Погранслужбу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что неназыванный представитель пресс-службы ведомства сообщил агентству, что жители села были ранее эвакуированы.

По данным ведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".

"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - подчеркивается в сообщении.

Перед этим погранслужба Кыргызстана зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта. В частности, сообщалось о полном перекрытии дороги в местности Торт-Кочо.

Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран возникла перестрелка. В столкновениях погиб 31 человек. Однако вчера вечером сообщалось, что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.
 
 
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На месте конфликта возобновилась стрельба. Киргизские пограничники сообщили об обстреле домов в селе Арка.
 
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