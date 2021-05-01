



Повысить тарифы хотели ещё в 2020-м, но передумали / domaita.by





На отопление и подогрев воды для "тунеядцев" тариф составит 107,31 рубля за Гкал. Это в пять раз выше, чем для "обычных" граждан.





Газоснабжение обойдётся в 0,5082 рубля за кубометр при наличии счётчика. Тарифы на газ в зависимости от типа жилья и наличия газовой плиты можно посмотреть здесь.





С января 2019-го "тунеядцы" оплачивают по полным тарифам горячую воду.





Узнать, включили ли вас в базу тунеядцев, можно на Едином портале электронных услуг.



