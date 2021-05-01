















Воробьев с 2015 года работал в московском "Динамо", специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и в начале следующего сезона. До "Динамо" работал ассистентом в череповецкой "Северстали", "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана.



