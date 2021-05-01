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Тренер хоккейной сборной Беларуси Владимир Воробьев возглавил "Амур"

01.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский тренер Владимир Воробьев, который является ассистентом Михаила Захарова в сборной Беларуси, возглавил "Амур".





Воробьев с 2015 года работал в московском "Динамо", специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и в начале следующего сезона. До "Динамо" работал ассистентом в череповецкой "Северстали", "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана.
 
 
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Российский тренер Владимир Воробьев, который является ассистентом Михаила Захарова в сборной Беларуси, возглавил "Амур".
 
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