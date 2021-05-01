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«Я повешусь»: супругов отправили на 6 лет в колонию. Что будет с их маленькими детьми?

01.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 апреля в Бресте огласили приговор фигурантам «пинской бойни». Всех 14 человек признали виновными в массовых беспорядках и направили в колонии.

«Я повешусь»: супругов отправили на 6 лет в колонию. Что будет с их маленькими детьми?
Фото: лишенный регистрации правозащитный центр "Весна"
 Среди обвиняемых были супруги из Пинска Сергей и Елена Мовшук. Они получили 6 и 6,5 года колонии — а в семье есть несовершеннолетние дети. Узнали, что с ними будет.

Елена Мовшук до задержания работала санитаркой в районной больнице. У нее пятеро детей, двое из них — несовершеннолетние: десятилетняя Ангелина и пятилетняя Карина. Младшая дочь — от нынешнего мужа Сергея Мовшука.

Елену задержали 10 августа прошлого года. По версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа женщина подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой, а муж кинул в них палку. Елена все время содержалась под стражей, Сергея тоже задерживали на некоторое время, но позже выпустили под домашний арест.


30 апреля суд признал супругов виновными в массовых беспорядках и приговорил к лишению свободы. Елену отправили на шесть лет в колонию общего режима. Сергею назначили 6,5 года усиленного режима. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ангелина останется с крестной, сообщила TUT.BY пинская правозащитница Вероника Иванова. Младшую, Карину, тоже готовы взять под опеку знакомые семьи. Пока же она живет со старшей дочерью Елены.

— Сейчас решается этот вопрос, готовятся документы, — сообщила Вероника Иванова.

Во время суда, когда прокурор попросил назначить Елене 6 лет лишения свободы, она написала в тетради слова: «Я повешусь» — и показала из «аквариума» в зал.

На приговор к матери приехали ее совершеннолетние сын и дочь. В каком состоянии женщина сейчас, неизвестно, встречи с родственниками пока не было, сообщила правозащитница.
 
Теги: Брест
 
 
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30 апреля в Бресте огласили приговор фигурантам «пинской бойни». Всех 14 человек признали виновными в массовых беспорядках и направили в колонии.
 
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