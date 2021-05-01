Провластные профсоюзы организовали пикет у посольства США

Источник материала: Салiдарнасць

В центре Минска 1 мая наблюдается скопление людей и пассажирских автобусов. Их заметили у центрального офиса Федерации профсоюзов, а также на улице Сторожовская. Люди направились к посольству США, сообщает TUT.BY .

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Фото БЕЛТА

Работники предприятий и организаций еще в пятницу, 30 апреля, начали сообщать, что профсоюзы предлагают им принять участие в мероприятии, которое пройдет в Минске в первой половине дня.

«Нам на работе профсоюз тоже предлагал принять участие в каком-то мероприятии, посвященном 1 мая. Подробности не озвучили, кроме того что сбор 1 мая в 11.30 возле музея ВОВ», — написала читательница.

«1 мая ФПБ планирует провести массовый пикет у здания какого-то посольства в Минске. Время проведения 9.30 (отъезд от ЦК ФПБ) до 13.00. Информация из корпоративного чата», — сообщил работник одного из предприятий.

Тем временем в Сети появилась информация, что у посольства США сегодня якобы может быть совершена провокация. В какое время, кем и какая провокация, не уточняется.

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной