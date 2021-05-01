Когда боль в груди может указывать на межреберную невралгию? Врач подробно рассказывает

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Что такое межреберная невралгия и как острый приступ боли в груди может быть связан с поражением межреберных нервов? Врач-невролог Людмила Страшкевич отвечает на популярные вопросы.

Людмила Страшкевич Врач-невролог высшей категории медцентра «Элар» высшей категории медцентра «Элар»

Что такое межреберная невралгия? Межреберная невралгия — это боль в грудной клетке по ходу одного или нескольких пораженных нервов в межреберных промежутках. Это состояние, которое может развиться под действием самых разных факторов, которые будут действовать на нерв, например, из-за травм, опухоли, протрузий , грыж и даже герпетической инфекции.

Как проявляется межреберная невралгия? Болью в грудной клетке. Как правило, она очень выраженная. Чаще всего это острый приступ боли, который может усиливаться при физическом напряжении, при наклонах, поворотах туловища, кашле, чихании или даже при громком разговоре и глубоком вдохе. Достаточно редко такая боль бывает жгучей, ноющей, тупой. Локализация боли может отличаться. Это связано с тем, что межреберные нервы иннервируют мышцы и кожу грудной клетки, молочную железу, диафрагму, переднюю стенку живота, часть брюшины. Если поражены верхние межреберные нервы, боль будет сосредоточена в верхней части грудной клетки, если нижние — она может ощущаться даже в области живота. Боль при межреберной невралгии зачастую односторонняя, носит опоясывающий характер по ходу межреберных промежутков. В зависимости от того, где очаг поражения, будет ощущаться боль с какой-то одной стороны. Помимо боли при межреберной невралгии человек может испытывать в грудной клетке жжение, покалывание.

Если болит в груди, то поражен нерв? Можно назвать около 80 причин боли в грудной клетке, поэтому к такому симптому нужно относиться очень осторожно. За болью в груди могут прятаться заболевания внутренних органов — сердца, легких, органов ЖКТ. Инфаркт миокарда, опухоль легких, пневмония, плеврит, язва желудка, панкреатит — это лишь небольшая часть заболеваний, которая тоже может быть связана с выраженной болью в груди.

Почему межреберная невралгия появляется? Две основные причины — сдавление самого корешка межреберного нерва в области грудных позвонков (в точках выхода из позвоночного канала) и поражение нерва в области самих межреберных промежутков. Первый вариант не очень распространен, но возможен: он может наблюдаться у людей с остеохондрозом, межпозвонковой грыжей, воспалительными заболеваниями и т.д. Более частая причина межреберной невралгии — поражения нервов в области груди из-за миофасциального болевого синдрома (может возникать в результате физических перенапряжений, на фоне переохлаждений и пр.), травм, опухолей, аневризмы, ношения тесного белья у женщин и других. Еще одна причина межреберной невралгии — вирусная инфекция. Часто имеющийся у человека вирус герпеса при неблагоприятных для организма условиях (снижении иммунитета, травме и т.д.) может поражать межреберные нервы. Вначале может появиться боль в груди, а позже герпетические высыпания по ходу корешка.

Межреберную невралгию можно спутать с инфарктом? Симптомы действительно в ряде случаев очень схожи. Может появиться очень выраженная боль в груди, возникнуть страх смерти, вегетативные проявления (человек испугался — у него холодный пот, сердцебиение, колебание артериального давления). Самому себе ставить диагноз нельзя ни в коем случае. При появлении острой боли в груди необходимо обратиться за медицинской помощью. Только врач сможем определить характер боли, ее локализацию, назначить электрокардиограмму и другие необходимые исследования.

А может межреберная невралгия пройти сама? Это зависит от причины возникновения боли. Она может сохраняться какой-то короткий период времени, особенно если связана с мышечным перенапряжением из-за длительного неудобного положения тела (например, сон, сидение за рабочим столом). В таком случае человек может сделать легкую зарядку, принять душ — и боль иногда может уйти. Особенно страшно ощутить такую боль в ночное время: сон в неудобном положении может спровоцировать межреберную невралгию, человек может проснуться от резкого болевого синдрома. Но если, например, эта боль связана с травмой грудной клетки, то она может сохраняться длительное время. Что характерно, в состоянии покоя она будет несколько меньше или вообще отсутствовать. Но как только человек начнет двигаться — он ее почувствует.

У кого может появиться межреберная невралгия? В группе риска люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают остеопорозом, сахарным диабетом, алкоголизмом. Может она появиться на фоне проблем с иммунитетом, гормональных нарушений. В большой степени подвержены межреберной невралгии пожилые люди, у которых уже имеются возрастные изменения сосудов, выражен остеохондроз.

Как такая боль лечится? Если межреберная невралгия связана с мышечным перенапряжением, то лечение не очень сложное. Оно назначается индивидуально, но часто начинается со снятия болевого синдрома: могут назначаться анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы B. Может подключаться физиотерапевтическое лечение с обязательной лечебной физкультурой. Обязательно проводится ряд обследований: это ЭКГ, анализ крови, рентгенограмма легких, УЗИ внутренних органов, МРТ позвоночника, фиброгастродуоденоскопия. Часто необходимы изменения в образе жизни человека, особенно если у него гиподинамия, нарушение гигиены сна. Ему нужно будет избегать сквозняков, двигательной пассивности, контролировать питание, ведь межреберная невралгия может повторяться.