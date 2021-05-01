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Полиция пришла в «Спид.Центр» Красовского из-за фильма про геев

01.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Полиция пришла в «Спид.Центр» Красовского из-за фильма про геев
Антон Красовский
Полиция пришла в отделения фонда «Спид.Центр», председателем которого является журналист, директор вещания телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где шел показ фильма Севы Галкина «Фанаты», в котором рассказывается об убийствах геев, происходивших в 2016 году. Об этом сообщается на сайте фонда.

«В столице сотрудница МВД сообщила, что в полицию поступило сообщение о том, что в фонде несовершеннолетним показывают „фильм нетрадиционной сексуальной ориентации“. […] Среди присутствовавших на показе киноленты не было несовершеннолетних. О возрастном ограничении фонд сообщал во всех анонсах мероприятия, сотрудники проверяли документы у всех гостей. Полиция, визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала», — рассказали в фонде.


Там добавили, что, со слов полицейских, о показе фильма силовикам сообщил гомофобный активист Тимур Булатов.

В Санкт-Петербурге полицейские пояснили, что им сообщили о «съемках запрещенного характера». К моменту приезда силовиков показ фильма уже закончился. В Нижнем Новгороде полиция объяснила свой визит похожими фразами.

Фильм «Фанаты» должны были показывать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), однако картину сняли с показа без объяснения причин, а режиссеру Севе Галкину посоветовали найти другую площадку. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он рассказывает о том, как в 2016 году грабили и убивали геев.
 
 
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В Санкт-Петербурге полицейские пояснили, что им сообщили о «съемках запрещенного характера».
 
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