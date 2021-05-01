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Антон Красовский

«В столице сотрудница МВД сообщила, что в полицию поступило сообщение о том, что в фонде несовершеннолетним показывают „фильм нетрадиционной сексуальной ориентации“. […] Среди присутствовавших на показе киноленты не было несовершеннолетних. О возрастном ограничении фонд сообщал во всех анонсах мероприятия, сотрудники проверяли документы у всех гостей. Полиция, визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала», — рассказали в фонде.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полиция пришла в «Спид.Центр» Красовского из-за фильма про геев В Санкт-Петербурге полицейские пояснили, что им сообщили о «съемках запрещенного характера».

Там добавили, что, со слов полицейских, о показе фильма силовикам сообщил гомофобный активистВ Санкт-Петербурге полицейские пояснили, что им сообщили о «съемках запрещенного характера». К моменту приезда силовиков показ фильма уже закончился. В Нижнем Новгороде полиция объяснила свой визит похожими фразами.Фильм «Фанаты» должны были показывать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), однако картину сняли с показа без объяснения причин, а режиссеру Севе Галкину посоветовали найти другую площадку. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он рассказывает о том, как в 2016 году грабили и убивали геев.