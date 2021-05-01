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Цена поддержки. Уже скоро Кремль потребует с Лукашенко «железную цену»

01.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цена поддержки. Уже скоро Кремль потребует с Лукашенко «железную цену»
Сергей Скребец
И это не деньги.

Озвучены четыре сценария «покушения» на Лукашенко: три в изложении самой несостоявшейся жертвы, четвертая – устами бывшего сотрудника КГБ Станислава Князева. А ОНТ договорилось до того, что дом в Гомельской области с подвалом нужен был для того, чтобы там удерживать не одного з сыновей Лукашенко, а… Лидию Ермошину.

В общем, получается как у Кандрата Крапивы: «сабака брэша – вецер носіць».

Депутат Палаты представителей революционного созыва Сергей Скребец предложил Беларускай праўдзе свое объяснение происходящему.

- Лукашенко все время старается перевести ненависть беларуского народа на своего друга Путина – одному выдержать такой поток ненависти очень тяжело. А когда появляется человек, который виноват в том, что Лукашенко четверть века находится у власти, половина ненависти приходится на Россию, которая его здесь держит. Мало того, что держит, так еще и в сказки верит, и сама, возможно, их придумывает: Федуту с Зеньковичем задерживала ФСБ. Гениальный ход Лукашенко – перевести стрелки на Россию: типа, я бы и рад уйти, но мне не дают. Думаю, это главная причина. Разве директор ФСБ Бортников не знает, что выборы в Беларуси полностью сфальсифицированы, и уже не первый раз? Российские спецслужбы работают вовсю и везде, они понимают, что Лукашенко здесь сидит только благодаря им.

В «Игре престолов» был интересный сюжет: Король Роберт Баратеон был одним из известных должников Железного банка, а когда оказалось, что долг отдавать нечем, с него потребовали «железную цену». А железная цена – если нет денег, это независимость, людские жертвы, война. С Лукашенко, когда придет время, потребуют «железную цену»: или напасть на страны Балтии, или поддержать войну с Украиной – проще говоря, потребуют жертв. И это время уже подходит. Лукашенко набрал долгов – придется отдавать.

А с другой стороны, «покушение» – это очередное самоутверждение. Как Фидель Кастро, который рассказывал, что на него совершено 675 покушений. У него была своя Ермошина, которая считала покушения.

Исчезновение оппозиционных политиков, теракты, покушения – все это укрепляет власть Лукашенко. Не верите, посмотрите на табло: 25-0.

И последняя наша надежда – на Железный банк, что будет как в игре престолов, тает;
если кто-то из королей не мог вернуть деньги вовремя, то банк выбирал иной метод воздействия — он начинал финансовую поддержку его врагов, что в конечном счете приводило к гибели того или иного правителя.

Остерегаясь подобных действий со стороны Железного банка, многие правители, свергнув своих предшественников, выплачивали все долги банку.
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