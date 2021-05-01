Источник материала: UDF



Фото: Myfin.by

Myfin.by

Что произошло?

Зряплаты – в бой!

Узаконенная халява

Радость для глупцов

Думаю, что при этом все больше вероятность сюжета, при котором увеличение зарплат будет распространяться не на всех работников, а на руководящий состав.

Незнание — сила

Это чистой воды Оруэлл: «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила»!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплата без производительности: мина под белорусский рубль Правительство решило «развязать руки» директорам госпредприятий.

Правительстворешило «развязать руки» директорам госпредприятий. Теперь они могут устанавливать любую зарплату – не взирая на производительность и финансовые результаты предприятия. Это следует из постановления Совмина от 23 апреля, согласно которому вносятся изменения в постановление об оплате труда работников. Если государству принадлежит более 50% акций, то директор этого завода может «изменять размеры оплаты труда или структуру зарплаты в пределах общего размера оплаты труда». Он может единовременно пересматривать тарифные ставки и «совершенствовать» структуру оплаты труда.Некоторые директора, судя по сообщениям на сайтах и в СМИ, приняли на вооружение эти методы еще до вступления документа в силу – об урезании зарплат (на основе новых «Норм выработки») сообщали работники предприятий различной ведомственной подчиненности и из разных регионов страны.Но обычно такие документы ведут не к сокращению зарплат. А к их безудержному росту, не взирая на то, что производительность труда может иметь даже «отрицательные показатели роста».Если верить сообщению на сайте Минтруда, то «постановление № 243 подготовлено на основе предложений государственных органов и организаций». Документом также «предусматривается возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета производительности труда».Всеобъемлющая по своему охвату формулировка, по сути дающая право директорам на местах «творить что угодно», рисуя нормы по своему усмотрению. Постановление № 243 вступает в силу с 1 мая 2021 года.Накануне этого мы поинтересовались у руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительного директора аналитического центра «Стратегия», – к чему приведет это постановление – к росту зарплат или их падению?– Когда-то Лукашенко сказал, что норма «не заработал – не получил» является основой его экономической политики. «Зряплата» отсюда и вышла – он возмутился – «почему люди получают больше, чем они зарабатывают» – речь о производительности труда. Это была советская норма – когда говорилось об «ответственном отношении к стране», к госимуществу и активам.Тот факт, что последние 4-5 лет эта взаимосвязь жестко нарушалась, – доходы и зарплаты в отличие от производительности труда росли существенно, а порою в разы быстрее, чем производительность труда (и даже когда она падала они росли – и разрыв составлял уже более 10 раз), говорит о том, что модель беларуской экономики вступила в фазу активного проедания, деградации. И теперь эта политика еще и закреплена законодательно.Проще говоря, когда отцы и деды проедают основу благополучия своих детей и внуков, то общество обречено на скатывание к стандартам социальной защиты и ответственности Средневековья.Откуда власть будет брать деньги для повышения зарплат на убыточных госпредприятиях? Ведь они сами не генерируют прибыль, а порой даже выручкой не могут покрыть долги.– Пока есть оборотные средства – будут брать с «оборотки». Когда она закончится – станут проедать кредиты. Когда и эта дверь захлопнется, случится остановка финансирования – красные директора не остановятся, и будут требовать еще и еще денег.Это просто узаконенная халява, которая ранее довела до руин и бюджет, и сами предприятия.Потому что нельзя потреблять то, чего нет. Этим постановлением правительство Головченко доведет кредитование «госов» до остановки, и когда им никто уже не будет давать кредиты, директора и чиновники скажут – ну, мы рулили, как могли, но больше никто денег не дает, поэтому давайте что-нибудь другое делать.И в этой ситуации те активы, которые будут доведены этим «эффективным» управлением до руин, скупят номенклатурно-силовые кланы и люди, которые предусмотрительно перейдут в «наличку» и будут ждать, пока эти куски собственности не упадут им в руки.Это конечно же не будет обходиться без серьезных социальных потрясений, без существенного сокращения заработных плат и пенсий.Когда сегодня ты проешь то, что может быть основой для твоей будущей заработной платы завтра, то естественно какое-то время до привлечения серьезных инвестиций, до выстроенных реформ у тебя будет дырка в бюджете и дыры в кармане. Вот к чему это все идет.Людьми, которые не сильно разбираются в экономике, это постановление воспринимается однозначно: «ура, нам повысят зарплаты». А чем это грозит экономике страны?– Сегодня тебе повысят зарплату, а завтра или послезавтра ты вообще лишишься работы и у тебя будет дыра в кармане – зарплата не пресловутые $500, а $200 максимум! К тому же у некоторых вовсе не будет даже вариантов работы больше, чем на 300-400 рублей. И это будет объяснено вражескими действиями внешних факторов.Не грозит ли увеличение «зряплат» в госсекторе уже хорошо знакомым беларусам сценарием, когда все заканчивается девальвацией и обвальным падением курса и уничтожением многолетних сбережений?– Как бы цинично это не звучало – для власти это один из источников затыкания дыры в бюджете. Понятно, что будет резко увеличено давление на Нацбанк, который будут склонять к тому, чтобы он финансировал такого рода «хотелки».И это приведет к тому, что в рамках одного предприятия рабочие и ИТР будут получать копейки, а директора ни в чем не будут себе отказывать. Что создаст еще большее давление внутри коллективов и приведет к взрыву неравенства и несправедливости.А то, что это приведет к эмиссии, – об этом не стоит беспокоится?– Если Национальный банк сломается… Эмиссия – это девальвация, это инфляция, и при реализации этого сценария деньги опять-таки попадают в первую очередь тем, кто знает, как и когда покупать валюту, обеспечивать себя наличностью.Собственно для самих работников промежуток такой незаработанной высокой зарплаты может быть очень коротким – один квартал. А на большее не хватит.Потому что цены за это время будут расти еще быстрее и станут более высокими относительно зарплат, и жировки будут более «тяжелыми», и прочие тарифы, контролируемые государством, съедят все повышение.Так что радоваться тут могут только те, кто не понимает, что такое жить в долг и проедать ресурсы будущих периодов.Но ведь это решение представлено как забота о трудовых коллективах… И «профсоюзами» поддержано.– Власть представляет все решения, подобные этому, как часть «экономики развития», «социальной ориентации», «роста благополучия»…Подобные постановления – из серии, когда «социальная ориентация» – это происходящее безобразие с ценами, работой, зарплатами. И тот факт, что почти миллион белорусов не нашел себя на рынке труда страны, является ярким подтверждением и доказательством того, к чему все это идет.И к чему же?– К банкротству «беларуской экономической модели, доказавшей свою эффективность», к дефолтам предприятий, к захвату активов теми людьми, которые понимают к чему все это может привести, которые понимают происходящее и видят последствия, опираются на опыт 90-х. А также к очень серьезным угрозам потери суверенитета нашей страны.