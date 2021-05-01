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Российская биатлонистка начала плакать, когда узнала о зарплате в 10 тысяч рублей

01.05.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российская биатлонистка начала плакать, когда узнала о зарплате в 10 тысяч рублей
Маргарита Васильева
Биатлонистка Маргарита Васильева в пятницу, 30 апреля, опубликовала в Instagram свою реакцию на заработную плату, которая составила 10 тыс. рублей. Внимание на это обратило «Р-спорт».

Такую сумму женщина получила по итогам прошедшего месяца.

«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А, может, кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — написала биатлонистка в сторис, выложив пост с видеороликом со слезами.


Маргариту Васильеву дисквалифицировали в сентябре 2019 года за нарушение антидопинговых правил. Россиянка получила три «флажка», потому что не выполнила требования о предоставлении информации о своем местонахождении. Ее дисквалификация закончилась 18 марта.
 
 
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Такую сумму женщина получила по итогам прошедшего месяца.
 
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