Источник материала: UDF



Маргарита Васильева

«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А, может, кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — написала биатлонистка в сторис, выложив пост с видеороликом со слезами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская биатлонистка начала плакать, когда узнала о зарплате в 10 тысяч рублей Такую сумму женщина получила по итогам прошедшего месяца.

Такую сумму женщина получила по итогам прошедшего месяца.дисквалифицировали в сентябре 2019 года за нарушение антидопинговых правил. Россиянка получила три «флажка», потому что не выполнила требования о предоставлении информации о своем местонахождении. Ее дисквалификация закончилась 18 марта.