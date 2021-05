«Астравеччына выцягнула шчасьлівы білет». «Азёрны край сапсавалі». Пра што казалі на слуханьнях пра БелАЭС

Источник материала: Свабода

«Дэфіцыту бясьпекі на БелАЭС няма». Гэта спрабавалі давесьці шматлікія дакладчыкі зь дзярджаўнага Атамнагляду на грамадзкіх слуханьнях перад выдачай ліцэнзіі на эксплюатацыю першага энэргаблёку Беларускай АЭС.

Падчас слуханьняў далі магчымасьць каротка выступіць і неабыякавым грамадзянам. Аднак іх прапановы і заўвагі на прыняцьце канчатковага рашэньня не ўплывалі.

Ліцэнзію кіраўніцтва БелАЭС спадзяецца атрымаць да 9 траўня.

Грамадзкія слуханьні прайшлі дыстанцыйна. Кіраўніцтва БелАЭС і дакладчыкі зь Дзяржатамнагляду былі ў Астраўцы. А ў сталіцы і абласных цэнтрах арганізавалі пункты доступу. Каб туды трапіць, трэба было загадзя атрымаць дазвол. Нельга было карыстацца кампутарамі, тэлефонамі і дыктафонамі.

На выступы грамадзянам давалі 4 хвіліны.

Дзясятак высокапастаўленых чыноўнікаў Дзяржатамнагляду выступілі са справаздачамі. Яны зноў казалі, што

Гэтыя факты чыноўнікі прыводзілі і раней.

Такім чынам, як падсумавала начальнік Дэпартамэнту ядзернай і радыяцыйнай бясьпекі МНС Вольга Лугоўская,

Пасьля дакладчыкаў адной зь першых узяла слова дэпутатка мясцовага Савету Ірына Тальчук, перасяленка з Хойнікаў.

«Я жыву на Астравеччыне 31 год — перасялілася з Хойніцкага раёну. У мяне лёс такі — жыць каля рэактара. Ніколі не было страху, што будуецца новая станцыя. Астравеччына выцягнула шчасьлівы білет: для нас гэта крута, у нас сучасны шпіталь, бездатацыйны бюджэт, працоўныя месцы», — сказала Ірына Тальчук.

Эколяг, старшыня грамадзкага аб’яднаньня «Экадом» Ірына Сухій зьвярнула ўвагу, што слуханьні праводзяцца ў рэжыме інфармаваньня.

«Мы ні на што паўплываць ня можам, нашы крытычныя заўвагі ня будуць улічаныя», — адзначыла яна. На думку Сухій, такі фармат супярэчыць Орхускай канвэнцыі, у якую ўваходзіць Беларусь.

Расейскі эколяг і ядзерны фізык Андрэй Ажароўскі прыехаў на слуханьні з Масквы. У 2012 годзе яго арыштавалі ў Астраўцы на 7 сутак і дэпартавалі з забаронай вяртацца 10 гадоў. Пазьней тэрмін на 2 гады скарацілі.

«Атамны рэактар адносіцца да небясьпечнага аб’екту. Калі б станцыя была бясьпечнай, нам ня трэба было б зьбірацца. Атамны рэактар — радыяцыйна небясьпечны аб’ект Вось гэтае пастаяннае паўтарэньне, мурыжаньне слова „бясьпека“: культура бясьпекі, конкурсы бясьпекі — прыводзяць да самазаспакаеньня, перадумовы паўтарэньня таго, што адбылося 35 гадоў таму ў Чарнобылі», — сказаў Ажароўскі.

