Что будет, если поцелуются два человека с брекетами? Задаем стыдные вопросы стоматологу (видео)

Почему так дорого, если так больно? В принципе, вот основной вопрос, с которым мы двинули к стоматологу Дмитрию Лихораду. Доктор дал ответ и рассказал, каково это вырывать зуб самому себе, слушать одни и те же шутки, наблюдать «унитазные зубы» и успокаивать чужие страхи. Рубрика «Бытовуха» расчехляет вопросник для множественного веселья.
Существует утверждение, будто самое грязное место в организме человека — это рот. Но я бы так не сказал. Можно найти и погрязнее. Все зависит от организма и хозяина этого организма. Как говорится, чтобы попки были сухими и чистыми, их надо сушить и чистить. В стоматологии действует примерно тот же принцип.
Многие говорят, что боятся ходить к стоматологу. Хотя некоторое волнение, мне кажется, присутствует перед посещением любого врача. Что касается нашей специальности, то лечить зубы больно. Но только если без анестезии. Плюс многое зависит от детских страхов. У детей советских или около того он есть. Но сейчас мы много и долго работаем с девочками и мальчиками, чтобы они не боялись.
Зубы дают очень много информации о качестве пищи, ее состоянии, плотности. Протезы так не могут. Оттого идея удалить все свои зубы и заменить чем-то искусственным не выдерживает критики.
Я ортодонт, потому больше всего меня бесит вопрос «Когда мы снимем брекеты?». Каждый второй его задает. Постоянно отвечаю: «Когда я буду видеть, что лучше уже не станет, что мы сделали все запланированное, тогда и снимем». А вообще у меня есть дежурная шутка, мол, я не готов отвечать на этот вопрос без адвоката.
Один пациент носил брекеты восемь лет. Думаю, это рекорд моей практики. Иногда так бывает. Некоторые зубы находятся далеко и глубоко, нужно потратить много времени, чтобы их вытащить.
Что будет, если поцелуются два человека с брекетами? Будет секс. Возможна ли сцепка брекетов? В теории да. Но вряд ли придется вызывать скорую. На крайний случай у пациентов есть мой телефон.
Главные враги зубов — это налет и плохая гигиена. Я когда-то работал в Лидском районе. Так видел, как зубы держались только за счет налета. Это не шутка. Воспаление настолько убило костную ткань, что, сняв налет, я увидел, как некоторые зубы вываливаются.
У меня был пациент, который получил съемный протез и четыре года его не снимал. Протез и зубы за счет камня срослись в нечто цельное. В итоге когда человек попал на прием, то снимал протез вместе с зубами. Вот это была жесть.