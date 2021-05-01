ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что будет, если поцелуются два человека с брекетами? Задаем стыдные вопросы стоматологу (видео)

01.05.2021 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Почему так дорого, если так больно? В принципе, вот основной вопрос, с которым мы двинули к стоматологу Дмитрию Лихораду. Доктор дал ответ и рассказал, каково это вырывать зуб самому себе, слушать одни и те же шутки, наблюдать «унитазные зубы» и успокаивать чужие страхи. Рубрика «Бытовуха» расчехляет вопросник для множественного веселья.

  • Существует утверждение, будто самое грязное место в организме человека — это рот. Но я бы так не сказал. Можно найти и погрязнее. Все зависит от организма и хозяина этого организма. Как говорится, чтобы попки были сухими и чистыми, их надо сушить и чистить. В стоматологии действует примерно тот же принцип.
  • Многие говорят, что боятся ходить к стоматологу. Хотя некоторое волнение, мне кажется, присутствует перед посещением любого врача. Что касается нашей специальности, то лечить зубы больно. Но только если без анестезии. Плюс многое зависит от детских страхов. У детей советских или около того он есть. Но сейчас мы много и долго работаем с девочками и мальчиками, чтобы они не боялись.
  • Зубы дают очень много информации о качестве пищи, ее состоянии, плотности. Протезы так не могут. Оттого идея удалить все свои зубы и заменить чем-то искусственным не выдерживает критики.
  • Я ортодонт, потому больше всего меня бесит вопрос «Когда мы снимем брекеты?». Каждый второй его задает. Постоянно отвечаю: «Когда я буду видеть, что лучше уже не станет, что мы сделали все запланированное, тогда и снимем». А вообще у меня есть дежурная шутка, мол, я не готов отвечать на этот вопрос без адвоката.
  • Один пациент носил брекеты восемь лет. Думаю, это рекорд моей практики. Иногда так бывает. Некоторые зубы находятся далеко и глубоко, нужно потратить много времени, чтобы их вытащить.
  • Что будет, если поцелуются два человека с брекетами? Будет секс. Возможна ли сцепка брекетов? В теории да. Но вряд ли придется вызывать скорую. На крайний случай у пациентов есть мой телефон.
  • Главные враги зубов — это налет и плохая гигиена. Я когда-то работал в Лидском районе. Так видел, как зубы держались только за счет налета. Это не шутка. Воспаление настолько убило костную ткань, что, сняв налет, я увидел, как некоторые зубы вываливаются.
  • У меня был пациент, который получил съемный протез и четыре года его не снимал. Протез и зубы за счет камня срослись в нечто цельное. В итоге когда человек попал на прием, то снимал протез вместе с зубами. Вот это была жесть.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему так дорого, если так больно? В принципе, вот основной вопрос, с которым мы двинули к стоматологу Дмитрию Лихораду. Доктор дал ответ и рассказал, каково это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская биатлонистка начала плакать, когда узнала о зарплате в 10 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by