Что будет, если поцелуются два человека с брекетами? Задаем стыдные вопросы стоматологу (видео)

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Почему так дорого, если так больно? В принципе, вот основной вопрос, с которым мы двинули к стоматологу Дмитрию Лихораду. Доктор дал ответ и рассказал, каково это вырывать зуб самому себе, слушать одни и те же шутки, наблюдать «унитазные зубы» и успокаивать чужие страхи. Рубрика «Бытовуха» расчехляет вопросник для множественного веселья.