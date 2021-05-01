Старше Стоунхенджа: в Саудовской Аравии нашли древнейшее ритуальное место на Земле













Археологи из Университета Западной Австралии в Перте, изучающие мустатилы, дворы из блоков песчаника, разбросанные по северо-западу Саудовской Аравии, обследуя территорию над Ал-Улой и Хайбаром с вертолета, обнаружили более 1000 каменных памятников. По их мнению, они могут представлять старейшее известное ритуальное место на Земле, пишет New Scientist.





Исследователи отмечают, что таинственные сооружения, которые старше египетских пирамид, 7000 лет назад использовались для принесения коров, коз и овец в жертву "неизвестному" богу в эпоху неолита.





Мустатилы, названные в честь арабского слова "прямоугольник", были впервые обнаружены в 1970-х годах, однако тогда не вызвали особого научного интереса. Обычно мустатил имел длинные стены вокруг центрального двора, с входом на одном конце и площадкой из щебня, или "головой", на другом. Они также могут включать вертикальный камень в центральной камере.





Некоторые входы были завалены обломками, что позволяет допустить, что в какой-то момент сооружения были заброшены.





Ранние исследования предполагали, что эти конструкции использовались в качестве загонов для домашнего скота, но стенки мустатилов были слишком низкими, чтобы содержать в них животных. Поэтому ученые пришли к выводу, что эти странные дворики использовались для жертвоприношения животных во время религиозных обрядов.





Фрагменты рогов и черепов коров, овец, коз и газелей, найденные на одном из мустатилов, только укрепило научное сообщество в этой мысли.





В своем отчете группа исследователей под руководством Хью Томаса подчеркнула, что недавние раскопки выявили самые ранние свидетельства культа крупного рогатого скота на Аравийском полуострове: наскальные рисунки того же периода времени изображали сцены как выпаса скота, так и охоты.





"Таким образом, мустатилы являются одними из самых ранних каменных памятников в Аравии и во всем мире одной из старейших традиций монументального строительства, которые были идентифицированы", – отметили ученые.





С помощью радиоуглеродного датирования черепов Томас и его коллеги датировали мустатилы между 5300 и 5000 годами до нашей эры, что предшествовало Стоунхенджу более чем на 2500 лет.







