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Ими гордится вся страна: как сложились судьбы белорусских ударников труда

01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первомай отмечают во многих странах Содружества. В Беларуси сейчас проживают 42 Героя социалистического труда. Эти люди восстанавливали промышленность республики после Великой отечественной войны. О судьбах ударников производства узнавала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Его пиджак еле вмещает все ордена и медали. Петр Воробей – ветеран войны и Герой социалистического труда. Он посвятил лесопереработке 30 лет. Был руководителем передовой бригады. За день она успевала заготовить рекордное количество леса в районе. Сейчас ему 98 лет, о своих подвигах рассказывает скромно.

«Технологию лесоразработки я получил очень хорошую. Начальство доверяло мне работать самостоятельно с бригадой. Проработав 18 годов, мне было присвоено звание Героя социалистического труда. Процесс работы я не оставлял, еще проработал 12 годов», – рассказал Герой социалистического труда Петр Воробей.

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Александра Сакун работала дояркой в колхозе «Победа». Заготавливала сено, ухаживала за коровами по 20 часов в сутки. Упорный труд принес плоды: она смогла надоить пять тысяч литров молока с коровы.

«Весной коровы же линяют, уже было два коровника, чистили мы их как коней, у нас коровы выходили на весну, блестели – так работали. В 1954 году я уже была передовая, 1800 надоила, так уже ездила в Москву на ВДНХ», – отметил Герой социалистического труда Александра Сакун.

Сейчас в Беларуси живут 42 Героя социалистического труда. Государством для них предусмотрены многочисленные льготы и прибавка к пенсии в 180 долларов.

«Такие лица, как правило, достигли 75 и 80 лет, к их пенсии установлены возрастные доплаты. Таким образом, в структуре пенсии таких лиц целевые повышения составляют порядка 450 рублей», – объяснила заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ольга Спиридонова.

1 мая в Беларуси – красный день календаря. День труда отмечают миллионы людей. По всей стране проходят выставки, ярмарки и выступления творческих коллективов. Отметим, что звания Героя социалистического труда в Советском Союзе были удостоены 20 747 человек.



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Эти люди восстанавливали промышленность республики после Великой Отечественной войны.
 
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