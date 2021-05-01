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Православные христиане готовятся встретить Пасху

01.05.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Православные верующие 1 мая отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Православные христиане готовятся встретить Пасху
Фото pixabay.com

Сегодня в 23.10 митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, возглавит пасхальное богослужение в главном православном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе (ул. Кирилла и Мефодия, 3). Прямая трансляция службы из этого храма начнется на телеканале «Беларусь 1» в 23.45.

В 23.00 праздничные богослужения начнутся в храмах иконы Божьей Матери «Минская» (ул. Голодеда, 60), иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14), Архангела Михаила (ул. Янковского, 2), Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29), Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а), мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50), апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19), преподобного Иоанна Рыльского (Саперов, 5), преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7), праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108), священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33), в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147), в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82), в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4).

В 23.05 пасхальное богослужение пройдет в храме мученика младенца Гавриила Белостокского (ул. Карпова, 1), а в 23.15 — в храмах Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100), равноапостольных Мефодия и Кирилла (пр-т Независимости, 26), равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47), преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а), иконы Божьей Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50), иконы Божьей Матери «Донская» (ул. Лесопарковая, 6).

В храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65) служба начнется в 23.20.

В 23.30 праздничные богослужения начнутся в Петро-Павловском соборе (ул. Раковская, 4), храмах равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42), Святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7), равноапостольной великой княгини Ольги (пр-т Партизанский, 17), благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11), святого праведного Иова Многострадального при Доме милосердия (ул. Франциска Скорины, 11), иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2), в честь Преображения Господня (пр-т газеты «Правда», 31), в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а), храме-памятнике в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121), храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 6).

В храме Святителя Кирилла Туровского при Духовно-образовательном центре БПЦ (ул. Зыбицкая, 27) пасхальная служба начнется в 23.40, а в храме Оптинских Старцев (ул. Космонавтов, 24) — в 23.45.

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона. Православная церковь в Беларуси состоит из 15 епархий, четыре из которых объединены в Минскую митрополию. Зарегистрировано более 1,6 тысячи приходов, действует 35 монастырей. В стране служит свыше 1,7 тысячи священников и 200 дьяконов.

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Православные верующие 1 мая отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.
 
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