На МКАД пьяный водитель, уходя от погони ГАИ, протаранил информационную стелу АЗС

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на Минской кольцевой дороге.





По информации столичной ГАИ, 42-летний водитель «под мухой» на «Мазде» не справился с управлением, вылетел с магистрали и врезался в информационную стелу одной из АЗС.

В результате удара мужчину получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

«Необходимо отметить, за несколько минут до инцидента автомобиль «Мазда» попал в поле зрения сотрудников ГАИ, которые двигались по внешнему кольцу МКАД. Своей манерой езды иномарка выделялась из транспортного потока. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за легковушкой. Увидев экипаж ГАИ, водитель увеличил скорость - и спустя несколько мгновений произошла авария», — отметили в пресс-службе дорожной милиции.

В ГАИ отметили, что освидетельствование показало наличие в организме нарушителя 1,52 промилле.