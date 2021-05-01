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На МКАД пьяный водитель, уходя от погони ГАИ, протаранил информационную стелу АЗС
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на Минской кольцевой дороге.
По информации столичной ГАИ, 42-летний водитель «под мухой» на «Мазде» не справился с управлением, вылетел с магистрали и врезался в информационную стелу одной из АЗС.
В результате удара мужчину получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
«Необходимо отметить, за несколько минут до инцидента автомобиль «Мазда» попал в поле зрения сотрудников ГАИ, которые двигались по внешнему кольцу МКАД. Своей манерой езды иномарка выделялась из транспортного потока. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за легковушкой. Увидев экипаж ГАИ, водитель увеличил скорость - и спустя несколько мгновений произошла авария», — отметили в пресс-службе дорожной милиции.
В ГАИ отметили, что освидетельствование показало наличие в организме нарушителя 1,52 промилле.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на Минской кольцевой дороге.
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