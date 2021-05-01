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«Касается и авто российской сборки». ГТК объяснил, можно ли с 5 мая будет ввозить Skoda из России
Источник материала: Tut.by
С 5 мая
Напомним, в
— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили по телефону в ГТК.
Из пояснений ГТК следует, что ни одна Skoda из Европы и России, хоть новая, хоть подержанная, не «проскочит» в Беларусь.
Напомним, при этом действие постановления не распространятся на транспортные средства, зарегистрированные в государствах — членах ЕАЭС либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования. То есть приехать в Беларусь на Skoda, например, с российскими номерами можно. И оформить временный ввоз тоже допускается.
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