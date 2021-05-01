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Таможня: запрет на ввоз машин Skoda в Беларусь касается и российской сборки
Источник материала: UDF
Skoda попала под запрет из-за отказа спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
До сих пор не было понятно, распространяется ли запрет на автомобили российской сборки, или только на произведённые в Чехии.
— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) порталу
В Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки. Исключение — ввоз для личного пользования.
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В Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки.
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