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Таможня: запрет на ввоз машин Skoda в Беларусь касается и российской сборки

01.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Таможня: запрет на ввоз машин Skoda в Беларусь касается и российской сборки
Skoda попала под запрет из-за отказа спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
Беларусь запрещает ввоз автомобилей Skoda с 5 мая, это предусмотрено утверждёнными правительством «специальными мерами».

До сих пор не было понятно, распространяется ли запрет на автомобили российской сборки, или только на произведённые в Чехии.

— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) порталу tut.by.

В Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки. Исключение — ввоз для личного пользования.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки.
 
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