Источник материала: UDF



Skoda попала под запрет из-за отказа спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таможня: запрет на ввоз машин Skoda в Беларусь касается и российской сборки В Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки.

До сих пор не было понятно, распространяется ли запрет на автомобили российской сборки, или только на произведённые в Чехии.— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) порталуВ Беларусь нельзя будет ввозить ни новые, ни поддержанные автомобили этой марки. Исключение — ввоз для личного пользования.