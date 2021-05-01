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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на Пасху 2 мая
Источник материала: UDF
Погода в воскресенье не порадует / unsplash
По большей части Беларуси 2 мая пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Днём по западу страны пройдут сильные дожди.
Возможны в воскресенье и сильные порывы ветра — до 15-20 метров в секунлу.
А вот температура днём 2 мая в Беларуси ожидается комфортная: +9...+15, а по югу — и вовсе +16...+21.
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По большей части Беларуси в воскресенье пройдут дожди, местами ожидаются грозы.
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