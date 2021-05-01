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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на Пасху 2 мая

01.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на Пасху 2 мая
Погода в воскресенье не порадует / unsplash
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье 2 мая из-за сильного ветра и дождей, сообщили в Белгидромете.

По большей части Беларуси 2 мая пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Днём по западу страны пройдут сильные дожди.

Возможны в воскресенье и сильные порывы ветра — до 15-20 метров в секунлу.

А вот температура днём 2 мая в Беларуси ожидается комфортная: +9...+15, а по югу — и вовсе +16...+21.
 
 
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По большей части Беларуси в воскресенье пройдут дожди, местами ожидаются грозы.
 
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