Источник материала: UDF



Погода в воскресенье не порадует / unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на Пасху 2 мая По большей части Беларуси в воскресенье пройдут дожди, местами ожидаются грозы.

По большей части Беларуси 2 мая пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Днём по западу страны пройдут сильные дожди.Возможны в воскресенье и сильные порывы ветра — до 15-20 метров в секунлу.А вот температура днём 2 мая в Беларуси ожидается комфортная: +9...+15, а по югу — и вовсе +16...+21.