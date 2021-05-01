Источник материала: UDF



Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

«Постарел Димон...» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), «Возраст берет свое», «Овал лица поплыл, пора что-то начинать делать», «Цвет волос ужасный, старит», «Что-то с волосами не то! Не узнала Вас!».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото.

Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором он запечатлен в лифте. Несмотря на то, что лицо артиста полуприкрыто темными очками,показался поклонникам сильно изменившимся.Фанаты заметили, что время не пощадило красавца-артиста и наложило на него свой отпечаток:Многим подписчикам показалось, что артист осветлил волосы или они просто выгорели на солнце, к тому же, значительно поредели. Сам Маликов не стал отвечать на комментарии по поводу своей внешности. Ранее он признавался, что вполне философски относится к возрасту и не стремится всегда выглядеть мальчиком.Как-то раз певец даже воспользовался специальной программой, которая преобразила его внешность, состарив. В свой день рождения мужчина поделился с подписчиками фото, на котором у него седые волосы и длинная седая борода. Тогда Маликов признался, что годы только украшают мужчину. Впрочем, далеко не все фолловерам понравилась такая естественная красота.