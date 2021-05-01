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Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности
Источник материала: UDF
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором он запечатлен в лифте. Несмотря на то, что лицо артиста полуприкрыто темными очками, Дмитрий Маликов показался поклонникам сильно изменившимся.
Фанаты заметили, что время не пощадило красавца-артиста и наложило на него свой отпечаток:
«Постарел Димон...» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), «Возраст берет свое», «Овал лица поплыл, пора что-то начинать делать», «Цвет волос ужасный, старит», «Что-то с волосами не то! Не узнала Вас!».
Многим подписчикам показалось, что артист осветлил волосы или они просто выгорели на солнце, к тому же, значительно поредели. Сам Маликов не стал отвечать на комментарии по поводу своей внешности. Ранее он признавался, что вполне философски относится к возрасту и не стремится всегда выглядеть мальчиком.
Как-то раз певец даже воспользовался специальной программой, которая преобразила его внешность, состарив. В свой день рождения мужчина поделился с подписчиками фото, на котором у него седые волосы и длинная седая борода. Тогда Маликов признался, что годы только украшают мужчину. Впрочем, далеко не все фолловерам понравилась такая естественная красота.
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Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото.
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