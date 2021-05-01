Источник материала: UDF



Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

«Ксюш, обязательно фото без трусов выкладывать?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), «Ахах, какая откровенная, э-э-э, халатность!..)», «Бы...халатик запахнУть", «Халат здесь лишний».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Халат здесь лишний»: Собчак возмутила поклонников «фото без трусов» Для разговора об оздоровительных процедурах Ксения Собчак выбрала довольно провокационную позу.

Наканунеопубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она лежит на камнях возле клиники, облачившись в банный халат. В посте под фото журналистка заговорила о бережном отношении к своему здоровью, которое она и отправилась поправлять в Швейцарию. Однако для разговора об оздоровительных процедурах Ксения Собчак выбрала довольно провокационную позу.На снимке женщина наполовину распахнула халата, продемонстрировав стройные и длинные ноги вплоть до самого интересного места. В ответ на это телеведущая получила возмущенные комментарии подписчиков:Журналистка не стала отвечать на подобные комментарии. Очевидно, гораздо больше ее задели обвинения в пристрастии к алкоголю и соответствующем одутловатом виде, которые уже появились в Сети ранее. Ксения Собчак подчеркнула, что приехала не в рехаб, просто она старается делать полное обследование организма до появления каких-либо проблем и не поддерживает «дремучее отношение к своему здоровью», которое свойственно многим россиянам.