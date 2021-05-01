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«Халат здесь лишний»: Собчак возмутила поклонников «фото без трусов»

01.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Халат здесь лишний»: Собчак возмутила поклонников «фото без трусов»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак отправилась восстанавливать здоровье в Швейцарию и опубликовала провокационное фото.

Накануне Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она лежит на камнях возле клиники, облачившись в банный халат. В посте под фото журналистка заговорила о бережном отношении к своему здоровью, которое она и отправилась поправлять в Швейцарию. Однако для разговора об оздоровительных процедурах Ксения Собчак выбрала довольно провокационную позу.

На снимке женщина наполовину распахнула халата, продемонстрировав стройные и длинные ноги вплоть до самого интересного места. В ответ на это телеведущая получила возмущенные комментарии подписчиков:

«Ксюш, обязательно фото без трусов выкладывать?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), «Ахах, какая откровенная, э-э-э, халатность!..)», «Бы...халатик запахнУть", «Халат здесь лишний».


Журналистка не стала отвечать на подобные комментарии. Очевидно, гораздо больше ее задели обвинения в пристрастии к алкоголю и соответствующем одутловатом виде, которые уже появились в Сети ранее. Ксения Собчак подчеркнула, что приехала не в рехаб, просто она старается делать полное обследование организма до появления каких-либо проблем и не поддерживает «дремучее отношение к своему здоровью», которое свойственно многим россиянам.
 
 
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Для разговора об оздоровительных процедурах Ксения Собчак выбрала довольно провокационную позу.
 
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