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Андрей Кравченко

«Я не могу спокойно на это спокойно смотреть. Я переживаю за них», - говорит Андрей Кравченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мне не все равно»: легкоатлет Андрей Кравченко голодает уже шестой день За пять дней Андрей потерял 8 кг веса.

Его больше всего зацепилаа ситуация с блогером1 мая — шестой день голодовки спортсмена, который осенью провел 10 дней за решеткой.За пять дней Андрей потерял 8 кг веса. Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы — средства пойдут на помощь Фонда спортивной солидарности и семьям политзаключенных,«Трибуна».