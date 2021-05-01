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«Мне не все равно»: легкоатлет Андрей Кравченко голодает уже шестой день

01.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мне не все равно»: легкоатлет Андрей Кравченко голодает уже шестой день
Андрей Кравченко
Серебряный призер Олимпиады-2008 по многоборью объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными.

Его больше всего зацепилаа ситуация с блогером Игорем Лосиком.

«Я не могу спокойно на это спокойно смотреть. Я переживаю за них», - говорит Андрей Кравченко.


1 мая — шестой день голодовки спортсмена, который осенью провел 10 дней за решеткой.

За пять дней Андрей потерял 8 кг веса. Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы — средства пойдут на помощь Фонда спортивной солидарности и семьям политзаключенных, напоминает «Трибуна».
 
 
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