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«Мне не все равно»: легкоатлет Андрей Кравченко голодает уже шестой день
Источник материала: UDF
Андрей Кравченко
Его больше всего зацепилаа ситуация с блогером Игорем Лосиком.
«Я не могу спокойно на это спокойно смотреть. Я переживаю за них», - говорит Андрей Кравченко.
1 мая — шестой день голодовки спортсмена, который осенью провел 10 дней за решеткой.
За пять дней Андрей потерял 8 кг веса. Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы — средства пойдут на помощь Фонда спортивной солидарности и семьям политзаключенных,
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За пять дней Андрей потерял 8 кг веса.
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