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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной провластный митинг собрали у посольства США в Минске Собравшиеся скандировали «Санкциям — нет».

Они объявили, что отправляют письмо в администрацию президента США. По словам человека на трибуне, это сделали, «чтобы они увидели наши требования, нашу заботу и наш протест».Также участники скандировали «Санкциям — нет», сообщвает