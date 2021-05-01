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Очередной провластный митинг собрали у посольства США в Минске

01.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередной провластный митинг собрали у посольства США в Минске
Фото: TUT.BY
Участники несанкционированного мероприятия, связанного с Федерацией профсоюзов, которых свезли 1 мая в Минск, собрались у посольства США.

Они объявили, что отправляют письмо в администрацию президента США. По словам человека на трибуне, это сделали, «чтобы они увидели наши требования, нашу заботу и наш протест».

Также участники скандировали «Санкциям — нет», сообщвает TUT.BY.
 
Теги: Минск
 
 
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Собравшиеся скандировали «Санкциям — нет».
 
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