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Очередной провластный митинг собрали у посольства США в Минске
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Они объявили, что отправляют письмо в администрацию президента США. По словам человека на трибуне, это сделали, «чтобы они увидели наши требования, нашу заботу и наш протест».
Также участники скандировали «Санкциям — нет», сообщвает
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Собравшиеся скандировали «Санкциям — нет».
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