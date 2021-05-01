11 человек погибли, 100 пострадали: ураганный ветер и град обрушились на восток Китая

Источник материала: ОНТ

Мощный ветер и град привели к гибели 11 человек в восточной китайской провинции Цзянсу. Еще около сотни человек пострадали, передает БЕЛТА.

В отдельных районах страны скорость порывов ветра достигала 45 м/с. Удар стихии привел к нарушениям работы линий электропередач и разрушениям некоторых построек.

Согласно данным местных властей, в районе бедствия оказались около трех тысяч человек, которые в последствии были экстренно эвакуированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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