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11 человек погибли, 100 пострадали: ураганный ветер и град обрушились на восток Китая
Источник материала: ОНТ
Мощный ветер и град привели к гибели 11 человек в восточной китайской провинции Цзянсу. Еще около сотни человек пострадали,
В отдельных районах страны скорость порывов ветра достигала 45 м/с. Удар стихии привел к нарушениям работы линий электропередач и разрушениям некоторых построек.
Согласно данным местных властей, в районе бедствия оказались около трех тысяч человек, которые в последствии были экстренно эвакуированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Мощный ветер и град привели к гибели 11 человек в восточной китайской провинции Цзянсу. Еще около сотни человек пострадали, передает БЕЛТА. В отдельных районах...
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