COVID-19: в мире число инфицированных превысило 150 млн

Источник материала: ОНТ

В мире уже более 150 миллионов инфицированных. Такие данные Всемирной организации здравоохранения.

Прирост за сутки – более 878 тысяч человек. Практически половина приходится на Юго-Восточную Азию, далее идут Северная и Южная Америка, а также Европа. Среди стран больше всего подтвержденных случаев - в США, Индии, Бразилии и Франции.

Ситуация в Индии продолжает шокировать весь мир. Жертв сжигают прямо на улицах. Бразилия опубликовала пугающую статистику. В стране насчитали 400 тысяч жертв COVID-19.

В Турции вступил в силу тотальный локдаун. Круглосуточный комендантский час продлится до 17 мая. В преддверии карантина многие жители турецких городов решили отправиться на побережье. В результате на вокзалах и в аэропортах образовались очереди.

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