Как научить ребенка питаться правильно и сбалансированно

Источник материала: ОНТ

Все родители стремятся дать своим детям все самое лучшее. Мы выбираем лучшие детсады и школы, учим малышей хорошим манерам, подбираем им одежду со вкусом и пытаемся кормить правильной едой. И если с детским садом и одеждой большинство родителей справляется без проблем, то с питанием многие терпят поражение.

5 полезных советов для родителей маленьких приверед

Большинство родителей считает, что их дети питаются недостаточно здорово. Не каждый ребенок любит овощи, многие отказываются от овсянки или утреннего омлета, некоторые воротят носики от рыбы. Специалисты по питанию дают ряд советов, которые могут помочь научить малышей питаться сбалансированно и правильно.

Совет 1. Готовим вместе

Привлеките ребенка, заинтересуйте его составлением меню, покупкой всех нужных продуктов и совместным приготовлением завтрака, обеда или ужина. Не исключено, что вашему малышу понравится пробовать то, что он сам готовил. Так, многие дети решаются на дегустацию блюд из продуктов, которые раньше были в «черном списке».





Совет 2. Убираем соблазны

Есть салат и котлету намного проще, если дома нет вредных соблазнов типа замороженной пиццы или картошки фри. Не будет конфет, печенек и прочих сладостей – и ребенок перестанет этим перекусывать, он охотнее согласится на дольки яблока или морковные палочки.

Совет 3. Предлагаем выбор

Если ребенку придется выбирать между овсяной кашей и шоколадной пастой, то выбор, очевидно, будет сделан в пользу шоколада. И этот факт понравится не всем родителям. Поэтому важно перевести выбор в другую плоскость. Пусть малыш решает, с чем есть утреннюю овсянку: с медом, изюмом или ягодами.

Совет 4. Подаем пример

Если папа с мамой поглощают какое-то блюдо, то всегда есть шанс, что ребенок также согласится хотя бы это попробовать. Также новый здоровый продукт можно оставлять в общем доступе –ребенок может решиться на эксперимент и попробует его тайком, когда не будет смотреть.





Совет 5. Добавляем новые продукты

Ребенку может быть действительно сложно попробовать сельдерей, а вот продегустировать овощи в составе необычного смузи малыш может и согласиться. Можно и вовсе не объявлять детям полный состав новых блюд. И когда котлеты с кабачком получают одобрение, то рецепт с «секретным ингредиентом» становится постоянным, а питание ребенка – более здоровым.

Фото: Pixabay

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