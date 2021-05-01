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Первый блок БелАЭС признали соответствующим всем требованиям безопасности

01.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС признали соответствующим всем требованиям безопасности

Требованиям безопасности соответствует! Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции успешно прошёл проверки.

Это необходимый этап перед выдачей лицензии на эксплуатацию. Её готовит Госатомнадзор. А накануне состоялись общественные слушания. К их началу поступило около 70 вопросов. На контроле готовность оборудования энергоблока, систем ядерной и радиационной безопасности и помещений, в которых они размещены.

Проверена и готовность персонала и руководства БелАЭС. Рассказали специалисты и о том, какие риски учитывались при строительстве объекта. Так, станция выдержит землетрясения, ураганы и смерчи, а также падения лёгкого самолёта.

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Требованиям безопасности соответствует! Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции успешно прошёл проверки. Это необходимый этап перед выдачей...
 
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