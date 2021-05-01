|
Первый блок БелАЭС признали соответствующим всем требованиям безопасности
Источник материала: ОНТ
Требованиям безопасности соответствует! Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции успешно прошёл проверки.
Это необходимый этап перед выдачей лицензии на эксплуатацию. Её готовит Госатомнадзор. А накануне состоялись общественные слушания. К их началу поступило около 70 вопросов. На контроле готовность оборудования энергоблока, систем ядерной и радиационной безопасности и помещений, в которых они размещены.
Проверена и готовность персонала и руководства БелАЭС. Рассказали специалисты и о том, какие риски учитывались при строительстве объекта. Так, станция выдержит землетрясения, ураганы и смерчи, а также падения лёгкого самолёта.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требованиям безопасности соответствует! Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции успешно прошёл проверки. Это необходимый этап перед выдачей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)