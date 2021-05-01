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Православные верующие встречают Великую субботу: как правильно подготовиться к Пасхе
Источник материала: ОНТ
В канун Воскресения Господня. Сегодня у православных Великая суббота.
По традиции это день тишины, молитвы и духовной подготовки. Сегодня нужно совершать добрые дела, мириться с тем, с кем в ссоре, или заняться благотворительностью. В страстной неделе эта суббота самая строгая, а пост завершится завтра.
В страстную субботу по традиции в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня. Он символизирует свет, который несёт учение Христа. В храмы столицы огонь доставят уже сегодня поздним вечером.
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В канун Воскресения Господня. Сегодня у православных Великая суббота. По традиции это день тишины, молитвы и духовной подготовки. Сегодня нужно совершать добрые...
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