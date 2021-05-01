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Православные верующие встречают Великую субботу: как правильно подготовиться к Пасхе

01.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие встречают Великую субботу: как правильно подготовиться к Пасхе

В канун Воскресения Господня. Сегодня у православных Великая суббота. 

По традиции это день тишины, молитвы и духовной подготовки. Сегодня нужно совершать добрые дела, мириться с тем, с кем в ссоре, или заняться благотворительностью. В страстной неделе эта суббота самая строгая, а пост завершится завтра.    

В страстную субботу по традиции в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня. Он символизирует свет, который несёт учение Христа. В храмы столицы огонь доставят уже сегодня поздним вечером. 

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В канун Воскресения Господня. Сегодня у православных Великая суббота.  По традиции это день тишины, молитвы и духовной подготовки. Сегодня нужно совершать добрые...
 
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