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В Литве родители школьников протестуют против неэффективной системы дистанционного образования
Источник материала: ОНТ
В Литве родители школьников недовольны действиями и бездействием правительства, которые загоняют в тупик весь образовательный процесс.
Положение дел уже сравнивают с геноцидом детей, за который придётся отвечать. Ещё весной прошлого года ученики переведены на дистанционку. При этом программы детально не разработаны, получать дополнительное образование и вовсе нет возможности. Опросы показывают, что дистанционной формой недовольна практически половина детей и их родителей. А исследования психологов говорят о тяжелых психоэмоциональных изменениях в состоянии учеников. Правительство заявило о постепенном отходе от удалённого обучения. Но последовательных шагов пока нет. Активисты «Родительского форума» собираются подать в суд.
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В Литве родители школьников недовольны действиями и бездействием правительства, которые загоняют в тупик весь образовательный процесс. Положение дел уже...
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