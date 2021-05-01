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В Литве родители школьников протестуют против неэффективной системы дистанционного образования

01.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве родители школьников протестуют против неэффективной системы дистанционного образования

В Литве родители школьников недовольны действиями и бездействием правительства, которые загоняют в тупик весь образовательный процесс.

Положение дел уже сравнивают с геноцидом детей, за который придётся отвечать. Ещё весной прошлого года ученики переведены на дистанционку. При этом программы детально не разработаны, получать дополнительное образование и вовсе нет возможности. Опросы показывают, что дистанционной формой недовольна практически половина детей и их родителей. А исследования психологов говорят о тяжелых психоэмоциональных изменениях в состоянии учеников. Правительство заявило о постепенном отходе от удалённого обучения. Но последовательных шагов пока нет. Активисты «Родительского форума» собираются подать в суд.

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В Литве родители школьников недовольны действиями и бездействием правительства, которые загоняют в тупик весь образовательный процесс. Положение дел уже...
 
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