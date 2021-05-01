Укрепить иммунитет и стать моложе: 6 научно доказанных причин улыбаться чаще!

Источник материала: ОНТ

Улыбка – важная часть коммуникации с другими людьми. Она является самой сильной из всех эмоций человека. Именно улыбка делает нас более привлекательными, открытыми и добрыми. А это помогает достигать успехов в карьере и личных отношениях. Кроме того, ученые считают, что смех помогает человеку оставаться здоровым и быть счастливым долгие годы.

Статистика: Дети смеются по 300-400 раз в день. Взрослые - 15-20.

Факт: Даже улыбка через силу способна поднять настроение.





1. Улыбка укрепляет иммунитет. Улыбка и смех улучшают кровообращение и повышают общий тонус. В организме увеличивается количество антител, борющихся с инфекциями. Улыбка положительно влияет на сердечную деятельность. Кроме того, улыбчивые люди производят на нас хорошее впечатление, вызывают большее доверие и кажутся более дружелюбными.





Факт: Чем чаще мы улыбаемся, тем счастливее становимся!

Японская пословица гласит: «Сильнейший тот, кто улыбается

2. Улыбка уменьшает стресс. Улыбка помогает снять стресс, избавиться от усталости, напряженности тревоги. Ведь во время смеха уменьшается выработка гормонов стресса, и организм производит больше гормонов радости и счастья (эндорфинов), а они, в свою очередь, уменьшают боль.





Важно: На плохое настроение мы тратим гораздо больше энергии, чем на хорошее.

3. Улыбка продлевает жизнь. Чем шире и чаще человек улыбается на протяжении жизни, тем дольше он живёт. Кроме того, улыбка положительно влияет на работу мозга человека: улучшается память, сообразительность, мышление, появляются новые идеи, бодрость, заряд позитива на весь день.





Факт: Женщины улыбаются чаще мужчин.

Как показали исследования, мужчины чаще улыбаются в присутствии людей с более высоким статусом.

4. Улыбка омолаживает. При улыбке работают от 5 до 53 лицевых мышц. Чем больше мышц работают, тем полезнее. Ведь это замедляет процессы старения. Мужчины улыбающихся женщин считают более привлекательными. Это связано с тем, что улыбка подтягивает лицо, делает его более свежим и ровным. Безупречная улыбка – это не просто часть нашего имиджа, от нее напрямую зависит наше здоровье­, а значит, молодость.





Помните: мы выглядим моложе, когда улыбаемся

Необходимо улыбаться по 300 раз в день.

5. Помогает отдохнуть. После смеха мышцы тела полностью расслабляются, поэтому минуты здорового смеха могут заменить полноценные полчаса отдыха. Когда человек смеется, он чувствует себя счастливым и видит окружающий мир под позитивным углом.





6. Притягивает окружающих. Улыбающиеся люди вызывают только положительные эмоции. И это никого не может оставить равнодушным. Рядом с улыбающимися людьми хочется находиться рядом, чтобы впитывать их позитив и энергетику. Это состояние обезоруживает, расслабляет, поднимает настроение, отвлекает от проблем и забот. Такие люди притягивают к себе как магнитом.





Улыбка — это самый эффективный способ позитивного воздействия на себя и окружающих!

Улыбайтесь чаще! Это так просто. И так эффективно.

Фото: Pexels.

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