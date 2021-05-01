Почему у нас бывают мурашки по коже

Источник материала: ОНТ

У каждого человека бывают мурашки – явление, также известное как «гусиная кожа». Зачем или нашему организму столь странная реакция на эмоции или холод?

На первый взгляд мурашки могут казаться бессмысленной реакцией тела на испуг или холод. Но исследования говорят о том, что «гусиная кожа» активирует рост волос.

Когда нам страшно или холодно, по телу «пробегают мурашки» – появляются пупырышки у основания мелкого волосяного покрова. Это явление не всегда приятно, зачастую человеку хочется избавиться от «пузырьков» на коже поскорее. Но почему наша кожа так странно реагирует на холод? Зачем эволюция «подарила» людям такую способность?

Ученые в одном из экспериментов, проводимом на мышах, обнаружили , что при появлении мурашек сокращаются специфические мышцы, которые связаны с симпатической нервной системой. Ощущая низкую температуру, рецепторы на коже создают своеобразный «мост» между волосяными фолликулами и симпатической нервной системой.





В краткосрочной перспективе данный механизм поднимает волосы, по коже «бегут мурашки». Но долгосрочной перспективе, сообщают исследователи, он, вероятно, способствует росту волос. Ученые также говорят о создании важных связей между внешними стимулами и стволовыми клетками.

Так, исследование показало, что долгое пребывание на холоде приводит к «повышенной готовности» симпатических нервов. В этом состоянии их активность заметно выше повседневного нормального уровня. Благодаря этому происходит высвобождение большего количества нейромедиаторов, что, в свою очередь, приводит к более быстрой активации стволовых клеток. В результате волосы растут быстрее. Вероятно, это можно объяснить и адаптационными механизмами – организм человека при длительном пребывании на холоде решает укрепить защиту и увеличивает волосяной покров на теле.

Фото: Pixabay

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