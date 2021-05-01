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Шашлыки на снегу, синоптики ожидают белую гадость с неба. Прогноз погоды на выходные

01.05.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока москвичей просят не удивляться снегу в мае, мы вынуждены сажать картошку в зимних куртках. Но не стоит отчаиваться, это последняя блокада на пути к солнцу и теплу, наверное. В среднем апрель был на 2—7 градусов ниже температурной нормы и только сейчас приближается к значениям, характерным для этой поры года.

Следующая неделя встретит нас дождями и грозами. Во всем виноват западный циклон, идущий с территории Польши, и его атмосферные фронты, которые испортят посиделки у костра. Зонты могут оказаться бесполезными, т. к. местами будут сильные порывы ветра, до 20 м/с.

В субботу ожидается распространение области повышенного атмосферного давления в Беларуси, поэтому будет преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах страны пройдут дожди. Температура воздуха в субботу ночью будет от 0 до 7 градусов тепла, днем — +10...+17.

В воскресенье с нашим климатом начнут происходить метаморфозы: ночью по югу страны дожди и грозы, а температура воздуха опустится до отрицательной единицы. Днем температура будет в пределах +10...+16.

Понедельник сам по себе день специфичный, а с приходом циклона вообще станет некомфортно, мягко говоря. Южный циклон будет смещаться с севера Италии на Смоленскую область, путь этот лежит через центральную территорию нашей страны, что принесет много воды. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 3—10 градусов тепла, днем составит +7...+14.

— Не исключено, что на понедельник будет объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, — сообщили в Белгидромете.

Во вторник циклон покинет территорию Беларуси, но температура воздуха продолжит понижаться. По стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах усилится ветер — до 15—18 м/с. Ночью будет от 0 до 6 градусов тепла, днем — +6...+13.

В среду без изменений, погода все так же подводит. Температура воздуха ночью — 0...+6, днем — +9...+16.

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Пока москвичей просят не удивляться снегу в мае, мы вынуждены сажать картошку в зимних куртках. Но не стоит отчаиваться, это последняя блокада на пути к солнцу и...
 
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