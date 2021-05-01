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В Свислочи мор рыбы: найдено около 250 особей
Источник материала: Onliner
Утром 30 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о море рыбы в реке Свислочь,
Инцидент произошел возле деревни Мацевичи Минского района.
— Работниками ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 5 мая, — сообщили БЕЛТА в пресс-службе.
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Утром 30 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о море рыбы в реке Свислочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным...
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