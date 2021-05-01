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В Свислочи мор рыбы: найдено около 250 особей

01.05.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 30 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о море рыбы в реке Свислочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел возле деревни Мацевичи Минского района.

— Работниками ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 5 мая, — сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

 
 
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Утром 30 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о море рыбы в реке Свислочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным...
 
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