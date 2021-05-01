Шимов: Москве нужны политические гарантии интеграции

Назначение на осень текущего года заседания союзного Совета министров позволяет допускать мысль о том, что в действительности будут подписаны интеграционные дорожные карты, однако какие именно - остается только гадать.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов.

Политолог обратил внимание на то, что разговоры о двух или трех дорожных картах, которые осталось согласовать России и Беларуси, ведутся уже года два. Впрочем, добавил Шимов, на этот раз был обозначен более или менее конкретный срок – осень 2021 года.

«Так что, возможно, какие-то документы действительно будут подписаны. Другой вопрос, какие это будут документы. Работа над дорожными картами велась в скрытом режиме, общественности их не показывали, так что мы можем только гадать, о чем вообще речь», - добавил он.













Исходя из имеющейся информации, Шимов полагает, что основными камнями преткновения остаются судьба единого налогового кодекса, которому противится белорусская сторона, и судьба единого энергетического рынка, который продвигает Минск





«Кроме того, непонятна судьба политической надстройки Союзного государства. Москве нужны политические гарантии интеграции, в то время как официальный Минск стремится избежать формирования наднациональных органов, видя в них угрозу белорусскому суверенитету», - указал он.





Резюмируя, Шимов подчеркнул, что судьба дорожных карт будет зависеть от того, о чем договорятся, да и договорятся ли, стороны по этим ключевым вопросам.





Напомним, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь со своим российским коллегой в Казани, заявил о том, что 26 интеграционных дорожных карт из 28 завизированы в Беларуси и переданы российской стороне. Осталось две союзные программы, по которым вице-премьеры с обоих сторон продолжают конструктивные переговоры, добавил он. В то же время Головченко сообщил, что заседание союзного Совета министров в преддверии заседания Высшего Госсовета пройдет осенью 2021 года.



