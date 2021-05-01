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Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения

01.05.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
Чтобы хоть как-то скрасить свое заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям.

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа. Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".

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