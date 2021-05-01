ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ток-шоу «Пока свободны»: «Терпение — не мой конек»

01.05.2021 13:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Спортсмены голодают, айтишники уезжают, пенсии падают, жировки растут, патрули армии и ОМОНа в Минске, гетто для политических на Окрестина… На таком информационном фоне прошли съемки третьего выпуска ток-шоу «Пока свободны».

Ток-шоу «Пока свободны»: «Терпение — не мой конек»

Журналист Алесь Залевский успел побывать в гостях у стартап-хаба Imaguru буквально за два часа перед его закрытием. Надолго ли? Узнаете от СЕО и основателя хаба Татьяны Маринич.

Также делимся самым важным за неделю в компании Максима Богрецова — фронтмена штаба Виктора Бабарико, экс-посла Беларуси в Швейцарии Павла Мацукевича и социолога, директора SYMPA Натальи Рябовой.

Неужели мы проиграли? Что делать обществу? Нас на самом деле погубит «интеллигентность» и мы окончательно скатимся в султанизм, когда выборов, даже формальных, не будет?

 

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное за неделю в диалогах Максима Богрецова, Павла Мацукевича и Натальи Рябовой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики записали видеообращение: они готовы защитить жизнь Лукашенко и членов его семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by