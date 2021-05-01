Ток-шоу «Пока свободны»: «Терпение — не мой конек»

Спортсмены голодают, айтишники уезжают, пенсии падают, жировки растут, патрули армии и ОМОНа в Минске, гетто для политических на Окрестина… На таком информационном фоне прошли съемки третьего выпуска ток-шоу «Пока свободны».





Журналист Алесь Залевский успел побывать в гостях у стартап-хаба Imaguru буквально за два часа перед его закрытием. Надолго ли? Узнаете от СЕО и основателя хаба Татьяны Маринич.

Также делимся самым важным за неделю в компании Максима Богрецова — фронтмена штаба Виктора Бабарико, экс-посла Беларуси в Швейцарии Павла Мацукевича и социолога, директора SYMPA Натальи Рябовой.

Неужели мы проиграли? Что делать обществу? Нас на самом деле погубит «интеллигентность» и мы окончательно скатимся в султанизм, когда выборов, даже формальных, не будет?