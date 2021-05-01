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Путин «отчитал» канцлера Австрии за его встречу с Тихановской

01.05.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших 30 апреля телефонных переговоров канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента России Владимира Путина.

Путин «отчитал» канцлера Австрии за его встречу с Тихановской
Фото пресс-службы Светланы Тихановской

«При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны», — сообщила пресс-служба Кремля. Канцелярия Курца и сам он переговоры с Путиным пока не комментировали.

28 апреля канцлер Австрии встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. После встречи Курц заявил, что впечатлен активной деятельностью Тихановской и гражданского общества Беларуси.

«Мы целиком и полностью поддерживаем усилия оппозиции и гражданского общества, направленные на проведение свободных и честных выборов в Беларуси. Мы будем плотно координировать свою работу с партнерами по Европейскому союзу. С одной стороны, ЕС поддерживает белорусское гражданское общество, с другой — ввел персональные санкции против ответственных за обман и фальсификацию на выборах и подавление мирных демонстраций. Тихановская и в дальнейшем может рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Курц.

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Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших 30 апреля телефонных переговоров канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента России Владимира Путина.
 
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