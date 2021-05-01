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В Минском районе на Свислочи обнаружен мор рыбы

01.05.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минском районе в реке Свислочь обнаружен мор рыбы.

В Минском районе на Свислочи обнаружен мор рыбы
Фото с сайта greenbelarus.info greenbelarus.info носит иллюстративный характер

Как сообщает МЧС, у деревни Мацевичи было зафиксировано около 250 особей мертвой рыбы.

Работниками ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов.

 

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В Минском районе в реке Свислочь обнаружен мор рыбы.
 
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