В Минском районе на Свислочи обнаружен мор рыбы

В Минском районе в реке Свислочь обнаружен мор рыбы.



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Как сообщает МЧС, у деревни Мацевичи было зафиксировано около 250 особей мертвой рыбы.

Работниками ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов.