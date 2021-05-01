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В Минском районе на Свислочи обнаружен мор рыбы
Источник материала: Навiны
В Минском районе в реке Свислочь обнаружен мор рыбы.
Как сообщает МЧС, у деревни Мацевичи было зафиксировано около 250 особей мертвой рыбы.
Работниками ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов.
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В Минском районе в реке Свислочь обнаружен мор рыбы.
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