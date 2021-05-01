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Силовики записали видеообращение: они готовы защитить жизнь Лукашенко и членов его семьи

01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

1 мая в окружении правителя, похоже, вовсе не праздничное настроение.

Силовики записали видеообращение: они готовы защитить жизнь Лукашенко и членов его семьи

Приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видеообращение представителей разных силовых структур. Они с оружием в руках заявляют, что в случае планов по госперевороту и по покушению на правитедя и членов его семьи готовы встать на их защиту.

Напомним, Лукашенко и спецслужбы заявили, что в Беларуси готовился государственный переворот, а к его подготовке могли быть причастно руководства США. Но и внутри страны, и за ее пределами эти заявления считают фантазиями.

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1 мая в окружении правителя, похоже, вовсе не праздничное настроение.
 
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