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Силовики записали видеообращение: они готовы защитить жизнь Лукашенко и членов его семьи
01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
1 мая в окружении правителя, похоже, вовсе не праздничное настроение.
Приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видеообращение представителей разных силовых структур. Они с оружием в руках заявляют, что в случае планов по госперевороту и по покушению на правитедя и членов его семьи готовы встать на их защиту.
Напомним, Лукашенко и спецслужбы заявили, что в Беларуси готовился государственный переворот, а к его подготовке могли быть причастно руководства США. Но и внутри страны, и за ее пределами эти заявления
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1 мая в окружении правителя, похоже, вовсе не праздничное настроение.
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